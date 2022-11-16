موضة - إيطاليا: معرض "بيتي أومو" يضم 759 علامة تجارية

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - يقام في الفترة من 10 الي 13 يناير القادم الإصدار 103 لمعرض بيتي أومو للملابس الرجالية في فورتيزا دي باسو في فلورنسا.



ومن المتوقع زيادة عدد الحضور بنسبة بسيطة رغم تسجيل مشاركة 759 علامة تجارية.



بالنسبة لأحداث الموضة، كما أُعلن بالفعل، فإن المصممة الأنجلو جامايكية مارتين روز هي المصممة الضيفة، بينما البلجيكية جان جان فان إيش هي مصممة المشروع وستجلب مفهومها للأزياء المرنة إلى فلورنسا.



و في العرض، سيقدم بيكوادرو المجموعة الأولى من الملابس الخارجية بينما ستقدم العلامة التجارية سوبر دوبر - بعد خط خاص تم إطلاقه في الصيف بالتزامن مع جوفا بيتش بارتي - أحدث المستجدات التي تم إعتمادها.



وسيقدم بيير لويس (المشهور بالكولاج المستخدم في إنشاء الزخارف المطبوعة المعقدة) تركيبًا من الأقمشة التي صنعها اشيل بينتو: وسوف يحتفلون في عام 2023 بمرور 15 عامًا على الشراكة.



أما بالنسبة للمشاريع "الخضراء"، فستعرض ايكو الف خطها المكون من 60٪ من الأقمشة أحادية المادة، وهي ميزة ستسمح بإعادة تدوير الملابس التي تتكون منها بسهولة، وستطلق سويس ويندسور كبسولة خاصة من الكشمير المعاد تدويره. (أنسامد).



