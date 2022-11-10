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عرض فيرساتشي في لوس أنجلوس يوم 10 مارس
    (أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - تقيم دار فيرساتشي الايطالية للازياء الفاخرة عرضاً لمجموعة FW على المنصة قبل يومين من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

    تعرض الدار مجموعتها للرجال والنساء لخريف وشتاء 2023 في لوس أنجلوس يوم الجمعة 10 مارس 2023.

    وقالت دوناتيلا فيرساتشي "تمثل هوليوود بالنسبة لي مكانًا وحالة ذهنية"، إنها موقع مثالي لفرساتشي لذا فالدار متشوقة للعودة إلى الولايات المتحدة الامريكية.

    وأشارت إلى أن العرض سيتعلق بسرد القصص والسحر، والقوة والضعف، والإبداع والتعبير العاطفي. (أنسامد).

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