دولتشي اند جابانا تطلق موقع للاعبين الإلكترونيين

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أنشات دار ازياء دولتشي اند جابانا موقعاً جديداً "جود جيم" يتمحور حول عالم الالعاب وانتجته "فريم باي فريم"والتي ظهرت للنور في بداياتها يوم 4 نوفمبر على مواقع الانترنت وعلى قناة يوتيوب الخاصة بالعلامة التجارية.



وللاحتفال بإطلاق "جود جيم"، قدمت الدار مجموعة ملابس محدودة الاصدار مهداة للاعبين وتم الكشف عنها في الحلقة الأولى من السلسلة التي ظهرت حصرياً علي الموقع الالكتروني للدار.



ويعتبر هذا الموقع ثمرة التعاون بين الشركة الايطالية للرياضات الالكترونية "ميكرز"التي انشئت عام 2017 و تضم الآن أكثر من 40 بطلاً من مختلف الجنسيات متخصصين في 12 لعبة.



وتُظهر السلسلة المكونة من ثماني حلقات وراء الكواليس أربعة فرق من اللاعبين الدوليين وحياتهم اليومية، والتدريبات التي يخوضونها للمشاركة في المنافسات الدولية وتجاربهم الشخصية في النمو الشخصي والمهني والعقل الجمعي والتي تجمع 4 فرق للرياضة الالكترونية الاقوى في العالم وهي "ميكرز"من روما و"دارك زيرو" من لاس فيجاس و"ميبر" من سان باولو و"سكارز"من طوكيو وهي تعتبر خلفية لتبادل الخبرات بين الفرق. (أنسامد).



