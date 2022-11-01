النسخة الخامسة عشر لعرض فساتين الزفاف في روما

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - اقيمت الدورة الخامسة عشر لعرض فساتين الزفاف في روما " روما فاشون وايت" في كنيسة القديس بولس وهي عبارة عن مجمع معمار علي الطراز القوطي.



وقدم في اطار العرض مجموعة الملابس المخصصة للبحر وهي مصممة من اقمشة ثمينة ومضيئة و تحمل شعار "صنع في ايطاليا".



وشارك في العرض عدد كبير من المصممين منهم "تؤام دوناتو" وجيورجيو شيكاتيلو.



وقدمت كذلك الملابس الرجالية الخاصة بالمناسبة.



وأفردت مساحة للمجوهرات من ابداعات زاهر جيويلي باستخدام المواد الثمينة مثل البلاتين والذهب من عيار 18 والالماس والاحجار الملونة واللؤلؤ.



وظهر في إطار العرض فستان للزفاف مصنوعاً من إعادة تدوير مظلة لم يستخدمها الجيش الإيطالي .واختتم العرض بفساتين الزفاف من الهوت كوتير من تصميم فيتوريا روما التي قدمت مجموعة من الملابس الواقعية التصويرية.



وقد بدأ تنظيم "روما فاشون وايت" منذ عام 2002 برعاية انطونيو فالانجا بهدف تكريم العاملين في مجال الموضة. (أنسامد).



