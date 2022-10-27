موسكينو تطلق خط جديد "موسكينو جينز"

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - أطلقت دار الأزياء الايطالية الفاخرة موسكينو خطاً جديداً للملابس الجاهزة والاكسسوارات النسائية المستوحاة من تقاليد وتاريخ وثقافة الدنيم (الجينز).



وستكون المجموعة الأولى متاحة في المتاجر قبل خريف 2023.



ويجسد هذا الخط الجديد الذي صممه المدير الفني للدار جيريمي سكوت روح وثقافة الجينز وهو اعادة انتاج لجينز موسكينو التاريخي الذي صممه فرانكو موسكينو عام 1986.



وسيحافظ الخط الجديد على خصائص العلامة التجارية مثل استخدام الرموز الثقافية كوسيلة لتوصيل رسائل فنية.



ويعمل الخط على تكريم روح وتاريخ الدنيم القادم من الجذور الاوروبية التقليدية وصولاً الي ثقافة البوب الامريكية.



وتتميز الملابس بالحفاظ على طابع دنيم الكلاسيكي مثل استخدام المسامير والازرار المعدنية. (أنسامد).



