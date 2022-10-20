"صنع في ايطاليا" في معرض "ابريتي موضة" لزيارة 100 دار أزياء

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - يقام يومي 22 و 23 اكتوبر الحالي الدورة السادسة لمعرض "ابريتي موضة" لزيارة 100 دار أزياء على الاقل تحت شعار "صنع في إيطاليا".



سيتم تنظيم زيارات إلى مصنع الحرير الذي تفضله البيوت الملكية ومحل الخياط الذي صنع ملابس لممثلين وسياسيين مشهورين عالمياً والذي يصنع الملابس من مواد معاد تدويرها والمسرحية والأتيليه الذي يقدم ملابس المناسبة للفترات الزمنية المختلفة ومستلزمات الافلام .



كما سيمكن زيارة مصانع القبعات المشهورة عالمياً والمدابغ ومصانع المظلات ومصممي الأزياء.



وسيسمح المعرض للجمهور وغير المتخصصين التواصل مع التميز الإيطالي من خلال زيارة الشركات وصالات العرض والمتاحف.



من شمال إلى جنوب إيطاليا، يتم فتح مائة باب لدور الأزياء الرائعة، كما يفعل الحرفيون، لسرد قصص عن الأماكن والأشخاص والشركات.



ومن بين هذه العلامات التجارية والحقائق من عالم الأحذية التي تسمح لك بتقدير ليس فقط المنتجات، ولكن قبل كل شيء إتقان بعض العمليات، التي يقوم بها العمال /النساء المهرة، الذين يمكن أن يكونوا مثالًا وإلهامًا للشباب من أجل اتخاذ مسار احترافي في القطاع.



وتروي الزيارات ماوراء كواليس شعار "صنع في إيطاليا" خاصة ما يتعلق بالقطاع الصناعي الثاني في إيطاليا، كما هو موضح من قبل بيانات الغرفة الوطنية للأزياء: حجم مبيعاتها 82 مليار يورو عام 2021 و600 ألف شخص يعملون بشكل مباشر.. (أنسامد).



