إيطاليا: فيندي تستحوذ علي أغلبية أسهم شركة ماليفيتشيو ماتيس

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - اعلنت دار فيندي للازياء الايطالية الفاخرة (LVMH) عن استحواذها على حصة الاغلبية في شركة ماليفيتشيو ماتيس الايطالية لصناعة التريكو وهي المورد الرئيس للعلامة التجارية المملوكة لشركة (LVMH) منذ اكثر من 15 عاما وغيرها في صناعة الملابس الفاخرة.



وتقع مالفيتشيوماتيس في مدينة سانت ايجيديو اللا فيبراتا في مقاطعة تيرامو وهي جزء من منطقة ابروزو، وتعد شركة "تريكوه" تاريخية تمزج اليوم بين الحرفية التقليدية والتكنولوجيا المبتكرة وتشمل جميع مستويات عملية انتاج التريكو بالكامل.



بدأت ماليفيتشيو ماتيس العمل لأول مرة مع علامات تجارية مثل فيندي وبرادا في اوائل القرن الحادي والعشرين.



وفي بيان لها اعلنت فيندي الاستحواذ كخطوة أخرى في التزامها ببرنامج " صنع في إيطاليا" وسلسلة التوريد الخاصة بها.



وتاسست ماليفيتشيو ماتيس عام 1989 بواسطة لويجينو سكاربانتوني وستظل تحت قيادة مؤسسيها بعد الاستحواذ.



وقد رحب سكاربانتوني باستثمار فيندي لتعزيز القدرة الإنتاجية لشركته وطالب بالمزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة.



يعتبر هذا الاستحواذ الأول لفندي على أحد مورديها. (أنسامد).



