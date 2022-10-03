فالنتينو: سحر التنوع في عرض باريس لربيع/صيف 2023

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - تميز عرض الأزياء الذي قدمته دار فالنتينو للأزياء الراقية في باريس لربيع وصيف 2023 بالتنوع الكبير لإرضاء كافة الأذواق.



وكان بطل العرض المدير الإبداعي للدار بيير باولو بيتشولي الذي نفذ بحرفية شديدة كافة المقترحات المقدمة له بهدف الإنفتاح على الجميع والتعبير عن تنوعهم.



وظهر في العرض ازياء تتميز بالخفة والإنطلاق مثل السراويل القصيرة والخطوط المحددة للجسم والمعاطف والبدلات الرسمية والسترات الضخمة .



وعكست الملابس رومانسية فالنتينو مثل الفساتين الشيفون والقصات الرقيقة المطعمة باكسسوارات من الريش والترتر اللامع.



وفي العرض الذي أقيم في معبد كارو دو في الدائرة الثالثة بباريس، نقلت العلامة التجارية الفاخرة لوجومانيا إلى آفاق جديدة، وافتتحت بنموذج مزين حرفياً من الرأس إلى أخمص القدمين في شعارها المميز: وجهها مرسوم عليها، مرتدية قفازات وجوارب شفافة مغطاة مع ذلك، لها مضخات كعب مدبب تحمله.



شيء واحد رائع حول الظهور الأول لربيع 2023، بدلاً من إعادة جميع العارضين إلى المدرج في النهاية، جعلهم فالنتينو يتجمعون ويخرجون معًا، حتى تتمكن الحشود (الكبيرة جدًا) المنتظرة في الشارع من رؤية المجموعة. (أنسامد).



