ارماني يعرض مجموعته " خيط الذهب" في اسبوع الموضة بميلانو

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - استعرض المصمم الإيطالي جورجيو أرماني مجموعة ربيع وصيف 2023 التي تحتوي على الكثير من التفاصيل المتلألئة لخط الأزياء الرئيسي الذي يحمل اسمه في أسبوع الموضة في ميلانو .



ثم تحول من الالوان الفاتحة إلى درجات مختلفة من اللون الأزرق لتقديم قطع علوية بشراشيب وفساتين طويلة فوق سراويل، ومجموعة متنوعة من السترات القصيرة والصديريات المزينة بالخرز مع التنانير المنسدلة.



وحملت العديد من التصاميم زخارف متلألئة. وفي نهاية العرض، ارتدت العارضات مجموعة من أزياء السهرة الذهبية.



وافتتح المصمم المخضرم البالغ من العمر 88 عاما العرض الذي أطلق عليه اسم (فيل دور) "خيط من ذهب" بإطلالات بألوان فاتحة من درجات الرملي والرمادي. وارتدت العارضات سترات طويلة وسراويل فضفاضة متماشية في اللون مع حقائب ذهبية وأحذية رياضية. (أنسامد).



