ايطاليا: عرض الاكاديمية الوطنية للأزياء في كامبيدوجليو

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - نظمت مؤخراً الاكاديمية الوطنية للازياء "دي سارتوري" بالازياء الراقية "هوت كوتير" المصنوعة في أيطاليا عرضاً ضخماً للأزياء في ساحة ميدان " دل كامبيدوجليو".



وقد شارك في العرض اكثر من 130 خياطاً إيطالياً ويأتي احتفالا بالذكري ال75 لانشاء الاكاديمية ويقام تحت رعاية قسم "الاحداث الكبري " الرياضية والسياحية والموضة.



وانقسم عرض الأزياء للخياطة الراقية إلى ثلاثة أقسام: تقديم مجموعات كبار الخياطين العظماء، ومجموعة الخياطين المبتدئين، الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وأفضل عشرة ازياء في الخياطة النسائية، مع جائزة "العارضة الذهبية".



ويعتبر هذا العرض من أهم الاحداث في مجال الازياء خاصة بالنسبة للمصممين الشباب حيث اجتمع 10 مصممين شبان ايطاليين تم اختيارهم بعناية واجتمعوا داخل مقر الاكاديمية لاعداد الزي النسائي الذي عرض في اخر أمسيات العرض وقد حصل علي جائزة المسابقة ناتالي رومانو.



و قال رئيس الاكاديمية جيتانو الويزيو، "دورة 2022 من الحدث - سمحت لنا بالعودة إلى بداياتنا في كامبيدوجليو، حيث وُلدت الاكاديمية في عام 1575 وعملت لعدة قرون". (أنسامد).



