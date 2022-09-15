ساحة كامبيدوجليو: عرض أزياء دارلورا بياجيوتي لربيع وصيف 2023

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - اقيم مؤخرا في ساحة كامبيدوجليو وسط روما عرض أزياء دار لورا بياجيوتي لربيع و صيف 2023.



وشارك فيه عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة ذات الاصول الإيطالية ايزابيلي فونتانا والتي افتتحت واختتمت العرض بجانب 6 عارضات اخريات.



وقد اعربت لافينيا بياجيوتي رئيس المجموعة عن رغبتها في التعبير عن "حبها لروما" من خلال إقامة عرض الازياء الخاص بالدار التي تمتلكها في وسط العاصمة الايطالية بالاضافة لتعهدها بالتعاون مع مجموعة انتيزا سان باولو في تمويل عملية ترميم نافورة "الهة روما" والتي ستبدأ يوم 19 سبتمبر وتستمر لمدة 150 يوماً والتي ستعيد للنافورة جمالها الأصلي.



ستشهد الأعمال ترميمًا بسيطاً للأسطح الرخامية للأحواض والواجهة المعمارية؛ وترميم تمثال الإلهة روما وقاعدته من الرخام المعاد استخدامه واستعادة العزل المائي للخزانات؛ وترتيب الرصف في الأحجار وإصلاح نظام المياه ونظام الصرف الخاص بالنافورة.



وتقول لافيانا بياجيوتي ان العرض يظهر أن الموضة، مثل روما، تدور حول شيء يتجاوز الزمن والأجيال، ويعيد تشكيلها فهو عبارة عن حوار لم ينسج من قبل بين الموضة من جهة والفن والثقافة.



و ستُعرض المجموعة بالفيديو في نهاية أسبوع الموضة في ميلانو في 25 سبتمبر. (أنسامد).



