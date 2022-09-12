دار فندي تفتتح أسبوع الموضة في نيويورك

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - انطلق أسبوع الموضة في نيويورك بعرض أزياء لدار «فندي» ضمّ تصاميم عصرية وعملية احتفت فيه العلامة التجارية بحقائب «باجيت»، التي تشكل أحد أبرز إكسسواراتها.



وتميزت انطلاقة فعاليات هذا الحدث بعودة قوية لعروض الأزياء الحضورية، مع تخصيص «فندي» عرض أزيائها للاحتفاء بالذكرى الـ25 على تصميم حقائب اليد «باجيت»، التي أصبحت قطعة رئيسة في عالم الموضة، وطبعت إطلالات الممثلة سارة جيسيكا باركر في مسلسل «سكس أند ذي سيتي».



وإلى جانب مصممة هذه الحقائب سيلفيا فينتوريني فندي، والمدير الفني للأزياء النسائية في الدار، كيم جونز، تعاونت العلامة الإيطالية التابعة لشركة «إل في إم إتش» مع علامتي «مارك جاكوبس»، و«تيفاني أند كو»، إضافة إلى سارة جيسيكا باركر والعلامة اليابانية المصنعة لحقائب «بورتر».



وبرزت في عرض الأزياء حقيبة «باجيت» المستطيلة التي تُحمل تحت الكتف على غرار حمل خبز «الباجيت»، بأشكال مختلفة، حتى أن تصميمها دُمج في بعض الملابس على شكل جيوب، أو في القفازات والسترات والقبعات.



وعلى وقع موسيقى «الإلكتروهاوس»، عرضت مجموعة من عارضي وعارضات الأزياء تصاميم «فندي»، من بينها سترات مريحة، وتنانير وجوارب عالية، واضعين قبعات على رؤوسهم.



ويبرز الأسلوب العصري في عرض الأزياء الذي أُقيم في قاعة «هامر ستاين» في مانهاتن، من خلال تنانير فضفاضة، وأوشحة من السيلوفان وقبعات كبيرة من الفراء «المعاد تدويره»، بحسب «فندي»، التي استخدمت في تصاميمها الألوان الفلورية.



ومن أكثر الألوان التي طغت على عرض الأزياء، الفضي والأصفر الفليو اللذان يُعتبران لونين يميزان نيويورك، إذ يرمز الفضي للواجهات الزجاجية لناطحات السحاب الكثيرة في المدينة، بينما يشير الأصفر الفليو إلى سترات العمال المنتشرين في مختلف زوايا نيويورك، بحسب «فندي».



ويأتي هذا العرض بعد نسختين أُقيمتا بحضور محدود خلال 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19 (أنسامد).



