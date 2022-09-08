جود وراف لو أبطال حملة بريوني

دراجي يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الدبيبة يجتمع مع وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط
النسخة الأولى من معرض الأصايل 2022 تنطلق غداً في إكسبو الذيد
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق