جود وراف لو أبطال حملة بريوني

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - اختارت مجموعة بريوني الايطالية للازياء كل من الأب والابن ، جود وراف لو ايطالا الحملة الجديدة لمجموعة بريوني للخريف والشتاء.



في الحملة الإعلانية الثانية التي تربطهما بالدار ، تم تصوير الثنائي خارج المشهد ، بعيدًا عن الأضواء ، في سياق مميز وشخصي أكثر يحتفي بجاذبيتهما الطبيعية وحرفية بريوني.



تم تصوير سلسلة الصور الشخصية التي تتكون منها الحملة في لندن بواسطة المصور اتناريكي فان دريملين ، وتتميز بجو حميمي يؤكد على أصالة العلاقة بين الممثلين.



تُظهر الصور ملابس مُفصّلة ومميزة مثل سترة Vagabond ، وهو حجر الزاوية الذي يُظهر العلاقة الجديدة بين الملابس الرسمية وغير الرسمية.



كل شيء يعكس فلسفة بريوني في خزانة ملابس خالدة موجهة نحو الخفة والبساطة والراحة.



قال نوربرت ستومبفل ، مدير التصميم في بريوني -ان "جود وراف أكدا أنهما مناسبان تمامًا لبريوني ، وكلاهما يمثل جوانب مختلفة لما يعنيه أن تكون رجل نبيل حديث ، كل على طريقته الخاصة".



تأسست دار بريوني للملابس الرجالية الفاخرة الأكثر شهرة في العالم في روما عام 1945 بواسطة نازارينو فونتيكولي ، الخياط الرئيسي ، وشريكه التجاري غايتانو سافيني . (أنسامد).



