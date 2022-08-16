باربي كور.. الأنوثة الفائقة بالوردي لصيف 2022

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - قدمت الممثلة الشهيرة مارجوت روبي بيار مجموعة "فالنتينو بينك بي بي لصيف 2022" .



تضم المجموعة فساتين قصيرة ذات أشرطة رفيعة وقطعتين مكمتين تحت الصدر ومنتصف الرجل والبنطلونات القصيرة والقبعات والتنورات القصيرة كلها بكافة درجات اللون الوردي لتصل إلى الضارب في الحمرة.



ويستوحي المصمم افكاره من فيلم باربي الذي تقوم ببطولاته مارجوت روبي وريان جوسلينج والذي سيصدر عام 2023 وقد فجرت الصور المنشورة للدعاية للفيلم خيال المصممين لازياء صيف 2022 وخريف و شتاء 2022 و2023.



ويعتبر باربي كورهو بالضبط ما تتخيله: كل الملابس الوردية، بدئاً من اللون الوردي النيون الأحادي اللون إلى الإكسسوارات الزاهية.



وقد قفز المشاهير ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على حدٍ سواء عندما يتعلق الأمر بتوجيه الجمالية الأنثوية التي أيدتها دمية باربي الشهيرة وهومستوحي من موضة الثمانينات وهو مظهر انثوي مثير للغاية يعتمد علي تنورة قصيرة وبوت كلها باللون الوردي.



ويثبت المصمم أنه يمكن للمرأة الخروج بمظهر عصري كامل باللون الوردي مع بعض الاكسسوارات المناسبة. (أنسامد).



