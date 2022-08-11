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موضة - عروض أزياء
دولتشي فيتا تتحدي الحر بالسراويل القصيرة
    (أنسامد) - أغسطس 11 - روما - قدمت دار الأزياء الإيطالية دولتشي فيتا عرضها اس اس 22 في تحد صارخ لموجات الحر الشديدة التي تجتاح العالم باعتماد السراويل والشورت الساخن الذي يمكن ارتداؤه في المدينة وفي المطار والمكتب وفي أي مكان وفقاً للمتطلبات.

    ولم تضع الدار أية قيود شخصية لارتدائه سوي الذوق الرفيع في الاختيار والشكل والطول المناسب حيث لم يعد مرتبط بالاستخدام التقليدي في الاجازات.

    وتجلب المجموعة هذه السهولة والبساطة والإحساس المليء بالحيوية للعطلة إلى المدينة، في مزيج سعيد من القطع السهلة التي توحي بالمرح.

    ويترك المدير الابداعي للدار ايميليو بوتشي الحرية في الجمع بين القطع المختلفة وفقًا للذوق الشخصي. (أنسامد).

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