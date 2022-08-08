إيطاليا : نهاية سبتمبرعروض أزياء السيدات في ميلانو

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - من المقرر عرض مجموعة أزياء السيدات في أسبوع الموضة في ميلانو في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر القادم، من خلال 67 عرضًا للأزياء، 61 منها في حضور المشاركين، و6 عروض رقمية.



من بين المستجدات في نسخة العام الحالي من أسبوع ميلانو للموضة، والذي سيشهد تقديم مجموعات ربيع وصيف 2023، عودة العلامات التجارية فيراغامو وهوغو بوس وأنطونيو ماراس وفيفيتا ومونكلير وأنتبريما.



كما ستشارك في عروض الأزياء رسميًا لأول مرة العلامات التجارية بالي ، وستيلا جين وماتي بوفان، بينما ستشارك Mmusomaxwell لأول مرة في العروض الرقمية.



لدعم الأجيال الجديدة من المصممين، ستستضيف دار أزياء فالنتينو، بالتعاون مع غرفة الموضة الإيطالية، العرض المباشر عبر قناتها على انستجرام، بينما ستدعم دار أزياء دولتشي آند غابانا المصمم الإنجليزي ماتي بوفان.



من بين الأحداث المفتوحة للجمهور، عرض أزياء شركة ديزل، بينما ستقدم أنتبريما عرضا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين على إطلاق العلامة التجارية. (أنسامد).



