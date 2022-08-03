دار بياجيوتي تنظم عرضا في 12 سبتمبر بساحة ديل كامبيدوجليو

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - اعلنت دار بياجيوتي الشهيرة الإيطالية للأزياء عن عودة عروضها يوم 12 سبتمبر القادم علي ساحة ديل كامبيدوجليو وسط روما.



وقالت لافينا بياجيوتي مديرة الدار"إنه من دواعي فخري أن أعيد جزء من الجمال إلى روما من خلال تجديد تمثال الإلهة الموجود بالميدان حيث ستبدأ أعمال التجديد في اليوم التالي مباشرة للعرض".



و أضافت" أعمل في الدار منذ 25 عاماً أي عندما كان عمري 19 عامأ وأقول إن تنظيم العرض على ساحة ديل كامبودوجليو يعتبر بالنسبة لي التزاماً بدعم تجميل المكان نفسه".



وأشارت "ستكون مجموعة SS 2023 مبتكرة فهي حوار يربط الموضة بالمدينة بالإضافة إلى كأس رايدر الذي سوف استضيفه في نادي ماركو سيمون للجولف العام المقبل".



لذلك اختارت دار بياجيوتي روما للمرة الثانية على التوالي لتقديم عرضها وسيكون الكابيتول، قلب روما، هو خلفية العرض وهو مسرح فريد في العالم ترتبط به العلامة التجارية بشكل كبير.



في العام الماضي اختارت دار لورا بياجيوتي للازياء تقديم اول عروضها لربيع و صيف 2021 بعد فترة الاغلاق الطويلة في روما في نفس الموقع ولذلك قامت المجموعة بترميم مدرج الكابيتول الذي صممه مايكل انجلو لاعداده للعرض. (أنسامد).



