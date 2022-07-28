إيطاليا تعود لعروض الأزياء تحت شعار"روما والموضة"

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - يقام في روما اليوم مهرجاناً ضخماً للأزياء تحت شعار "روما والموضة" في أرقى شوارع إيطاليا فيا فينيتو والذي يجتذب كبار فناني هوليوود.



وسيكون ضيف شرف المهرجان مصمم الأزياء الإيطالي الشهير برونيللو كوشينللي.



ويأتي المهرجان في أعقاب عرض الأزياء الذي قدمته دار فالنتينو في ترينيتا دي مونتي.



ويشارك في المهرجان قطاع الموضة والسياحة والثقافة والرياضة وتحت رعاية ستيفانو دومينيللا والإدارة الفنية لجوييرمو ماريوتو.



(أنسامد).



