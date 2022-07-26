كيارا بوني : العرض القادم في سبتمبر.. نيويورك

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - يقام عرض الأزياء القادم للمصممة الإيطالية كيارا بوني في 13 سبتمبر القادم في نيويورك في قاعة" ذي جاليري ات سبرنج ستوديوز" لتقديم مجموعة ربيع و صيف 2023 .وهكذا تعود المصممة الإيطالية الي الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم عروضها حيث كان أخر عروضها في إيطاليا في يناير الماضي في فلورنسا بكافيه بازكوفيسكي .



و تري المصممة أن السوق الأمريكية- التي بدأت عروضها بها في 2010 -هي سوق" واعدة تتميز بالعملاء الأقوياء والموحدين "وقد حصلت علي التميز في هذه السوق بشكل كبير.



وقد انشأت مجموعة كيارا بوني جروب لا بوتيت روب وهي علامة تجارية إيطالية خاصة بالأزياء المسائية وفساتين السهرة التي تجمع بين التصاميم الضيقة مع التنانير الواسعة والفساتين الطويلة التي تبرز رشاقة القوام ذات الطابع الأنثوي التي يعكسها الدانتيل والمجوهرات المرصعة. (أنسامد).



