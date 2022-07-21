المصمم الإيطالي كوشينيللي يريد إحياء قيمة العمل اليدوي

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - قال مصمم الازياء الإيطالي برونيللو كوشينيللي الذي أنشأ في 2013 مدرسة حرفية معاصرة للفنون والحرف اليدوية إن هدفه هو إعادة تشجيع الشباب علي العمل اليدوي لفهم قيمته الصحيحة .



كوشينيللي من مواليد 3 سبتمبر 1953 وهو مدير ابداعي إيطالي للملابس الفاخرة ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لعلامته التجارية التي تحمل اسمه ويسمونه "المصمم الفيلسوف".



وتتميز المدرسة بموقعها الفريد المطل علي المناظر الطبيعية في أومبريا وقام بتخصيص بعض الغرف للفصول الدراسية.



أكد كوتشينيللي في مؤتمر صحفي في شركته لتذكير وتعزيز مرة أخرى قيمة جودة الحرفية "منذ سن مبكرة، أعجبت بالأشياء والمصنوعات المتميزة والمفيدة التي صنعها الحرفيون الإيطاليون المهرة، وأود أن يعود شبابنا إلي الإهتمام بالصناعات اليدوية الرائعة التي نفخر بها". (أنسامد).



