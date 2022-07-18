ألتاروما تتعاون مع أكاديمية دي لوسو في عرض ميتافيرس

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - نظم طلبة أكاديمية ديل لوسو روما 12 عرضاً للأزياء علي منصة حي جويدو ريني تحت رعاية ألتاروما وهي القوة الدافعة للأزياء الإيطالية الناشئة.



وقد حضر العرض مستشار السياحة الإيطالي للرياضة والموضة ببلدية روما أليسانرو اونوراتو والذي أشاد بجودة الأزياء المعروضة.



وتميزت منصة العرض بالإبداع والابتكار وإظهار كافة فنون الحياكة، كما استخدم القطع بالليزر ثلاثي الأبعاد.



وقالت مديرة أكاديمية دي لوسو في روما المخرجة لورا جرامينا إن الأكاديمية قدمت عروضاً استعراضية تبرز مواهب الدارسين، مضيفة أن المجموعة مستوحاة من موضوع The Clash، وهو انعكاس للصدام بين العالم الواقعي والافتراضي، والانصهار بين الملموس وغير المادي، فهي مستوحاة من الميتافيرس التي تمثل العالم الخيالي والمستقبلي".



قدم العرض العديد من المواهب الشابة المختارة من بين أفضل الشخصيات في فرع الأكاديمية في روما. (أنسامد).



