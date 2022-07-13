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موضة - عروض أزياء
دار فالنتينو:عرض مجموعة خريف و شتاء 2022-2023
    (أنسامد) - يوليو 13 - روما - أقامت دارالأزياء الراقية الإيطالية "فالنتينو" هذا الأسبوع عرضاً لأزياء الهوت كوتور لموسمي خريف/ شتاء 2022/23 .

    و قدمت الدار مجموعة ضخمة من الأزياء على مدرجات سبانش ستيبس في ميدان مينانيلي، في وسط مدينة روما، حيث موطن الدار التي أسسها فالنتينو غارافاني عام 1960 .

    وقدمت أكثرمن مائة عارضة أزياء إبداعات المصمم بييرباولو بيتشولي.

    كما استضافت فالنتينو العديد من النجوم في روما لحضور العرض من بينهم الممثلة الأمريكية لكبيرة آن هاثاواي . (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

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    حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين

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