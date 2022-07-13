دار فالنتينو:عرض مجموعة خريف و شتاء 2022-2023

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - أقامت دارالأزياء الراقية الإيطالية "فالنتينو" هذا الأسبوع عرضاً لأزياء الهوت كوتور لموسمي خريف/ شتاء 2022/23 .



و قدمت الدار مجموعة ضخمة من الأزياء على مدرجات سبانش ستيبس في ميدان مينانيلي، في وسط مدينة روما، حيث موطن الدار التي أسسها فالنتينو غارافاني عام 1960 .



وقدمت أكثرمن مائة عارضة أزياء إبداعات المصمم بييرباولو بيتشولي.



كما استضافت فالنتينو العديد من النجوم في روما لحضور العرض من بينهم الممثلة الأمريكية لكبيرة آن هاثاواي . (أنسامد).



