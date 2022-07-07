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موضة - عروض أزياء
ميريام ليون سفيرة بولجاري ايطاليا الجديدة
    (أنسامد) - يوليو 7 - روما - أنضمت الإيطالية ميريام ليون الي عائلة بيت الأزياء الراقية بولجاري كسفيرة للمجوهرات الثمينة الإيطالية.

    وقد تم اختيار الممثلة الصقلية الجميلة لأناقتها وجرأتها كما أنها غير تقليدية.

    وتجسد ليون قيم الدار تماما وهي تقدم بمنتهي السلاسة مجوهرات مجموعة سيربنتيو مجموعة فايبر الاكثر حداثة للمجوهرات الراقية.

    وقد لفتت ليون الأنظار منذ عام 2008 وأصبحت مثل فيرونيكا كاستيللو في عامي 1993-1994 كما انها أصبحت معروفة علي الساحة العالمية بعد أن قامت بأدوار البطولة في مسلسل "Non uccidere" و أفلام "Il testimone invisibile"و "Marilyn ha gli occhi neri". (أنسامد).

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