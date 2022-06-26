إيطاليا : عرض أزياء فالنتينو 8 يوليو في روما

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" وبلدية العاصمة الإيطالية روما في بيان مشترك أن مجموعة فالنتينو للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022-2023 سيتم عرضها يوم الجمعة 8 يوليو، بين ساحة مينيانيللي وكنيسة ترينيتا دي مونتي.



وسيكون عرض أزياء فالنتينو بمثابة تكريم لجذور العلامة التجارية ومؤسسها، وما تمثله اليوم، حيث من المتوقع أن يكون العرض حدثًا استثنائيًا ذو بُعد دولي.



ولن يقتصر عرض الأزياء على ساحة مينيانيللي، ولكنه سيشمل أيضا المنطقة أمام كنيسة ترينيتا دي مونتي وساحة "بيازا دي إسبانيا".



وصرح عمدة العاصمة الإيطالية روما، روبرتو جوالتيري، قائلا : أود أن أشكر دار فالنتينو على عودتها إلى روما بعرض من المتوقع أن يكون فريدًا.



مع معالمها المعمارية والفنية، تعتبر روما أفضل مكان لاستضافة أسلوب دار الأزياء الإيطالية، التي تأسست في روما والتي نقلت القيم الإيطالية في جميع أنحاء العالم.



وقال أليساندرو أونوراتو، مستشار بلدية روما للأحداث الكبرى والرياضة والسياحة والأزياء :" أردنا بشدة استضافة هذا الحدث الرائع، ونحن فخورون للغاية بتنظيمه في وسط العاصمة"، منوها أنه سيمثل بداية لشهر من المبادرات التي ستشمل المدينة بأكملها، حيث ستعيد روما اكتشاف دورها الطبيعي كعاصمة للأناقة. (أنسامد).



