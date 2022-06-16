فالنتينو اسكيب..فصل جديد من الأرشيف لأجواء الأجازات

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - تعتبر مجموعة فالنتينو اسكيب 2022 الفصل الجديد من مجموعة الكبسولة المستوحاة من زخارف أرشيف الدار.



وتعكس المجموعة جو العطلة، غير أن كل ثوب مصنوع على أساس مفهوم التفرد الذي يتمتع بشخصية مميزة للغاية.



وقد تم استنساخ لمطبوعات من مجموعات Round Rain (1966) ، Valentino Waves multicolor (1970) و Giraffe Re-edition (1966) - المتجذرة في خيال الدار وتم إعادة إنتاجها على مجموعة مختارة من الملابس المتميزة ذات الصور الظلية المريحة، بما في ذلك القفطان وملابس السباحة، الفساتين والكيمونو.



وتشمل إطلالات الرجال أيضًا شورت برمودا وقمصان وبلوزات من الأقمشة الخفيفة.



ومن بين إكسسوارات Valentino Garavani، تم تزيين الحقائب اليدوية بزخارف المجموعة لتعبر عن جو السفر الخالي من الهموم. (أنسامد).



