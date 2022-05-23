شانيل تنظم عرض أزياء في إيطاليا في يونيو

(أنسامد) - مايو 23 - روما - أعلنت دار الأزياء الفرنسية الراقية "شانيل" أنها ستنظم عرض أزياء ثاني لمجموعة "ميتييه دار" Métiers d'art لعام 2021/2022 في إيطاليا، في مدينة فلورنسا في 7 يونيو المقبل.



وتعود دارشانيل بعرض الأزياء هذا لتُظهر براعتها الكبيرة والحرفية في المدن الإيطالية الكبيرة، في حدث مليء بالمعاني لأنه أول عرض أزياء يتم تنظيمه حضوريا خارج الحدود الفرنسية منذ تفشي وباء كورونا في مارس قبل عامين.



كان العرض الوحيد الذي تم تنظيمه بشكل استثنائي خارج حدود أوروبا لدار أزياء شانيل هو عرض مجموعة Cruise 2022، التي عُرضت في نوفمبر الماضي في دبي.



ستستضيف مدينة فلورنسا العرض التقديمي الثاني لمجموعة شانيل Métiers d'art، لأن العرض الأول لهذه التشكيلة أقيم بالفعل في باريس في ديسمبر 2021.



وهكذا تعود شانيل لتنظيم عروضها للازياء في إيطاليا بعد سبع سنوات من الحدث الأخير الذي أقيم في روما، لتقديم مجموعة Métiers d'art لعام 2015/2016. (أنسامد).



