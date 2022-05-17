عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي وجه حملة بوتشي

(أنسامد) - مايو 17 - روما - قدمت عارضة الأزياء الأيطالية فيتوريا سيريتي الصور الأولى لحملة اول مجموعة الأزياء الخاصة بكاميل ميسيلي المديرة الفنية لبيت ازياء "ايميليو بوتشي".



وتدير ميسيلي بيت الأزياء الفرنسي الشهير منذ سبتمبر 2021، وأطلقت على اسم المجموعة "ذي بلو جروتو - الكهف الازرق".



و قد تم تصوير المجموعة في مدينة كابري الإيطالية والتي ترتبط تاريخياً بدار الأزياء وقد التقطت الصور وتم وضعها في زوايا مختلفة من الجزيرة في إطار صيفي مرح من خلال صورعصرية نابضة بالحياة للفساتين والقمصان والسراويل والاكسسوارات.



و تنتمي ميتسلي الي أصول فرنسية من ناحية الأب و إيطالية من ناحية الأم ودخلت عالم الموضة في سن مبكرة جداً وتلقت تدريبها على يد عز الدين علية وهو مصمم أزياء عالمي، تونسي الجنسية، متخصص بتصميم وصناعة الملابس الفاخرة ومقيم في فرنسا، كما عملت في دار شانيل مدة 8 سنوات. (أنسامد).



