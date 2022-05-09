إيطاليا : دار أزياء فالنتينو تطلق الحملة الدعائية الجديدة

(أنسامد) - مايو 9 - روما - أطلقت دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" الحملة الدعائية الجديدة لمجموعة الخريف للرجال التي تحمل اسم "After Club"، والتي تتضمن أيضا الحملة المخصصة لمجموعة الخريف للنساء والتي جاءت بعنوان "بروميناد" Promenade.



ولاستكشاف روح المجموعة، التقط المصور مايكل بيلي جيتس، الصور الخاصة بالحملة في الشارع، في شرق لندن. ..وبمناسبة تصوير الحملة، قدم فالنتينو تبرعاً لدعماحدى المؤسسات الخيرية بالمنطقة .



وقال مايكل بيلي جيتس : أعتقد دائمًا أن عملي هو التقاط صور جديدة لشيء نعرفه بالفعل،" أفعل ذلك بأشكال جديدة، حتى يمكن رؤية المشهد من وجهة نظري"، مضيفا أن المجموعة الجديدة تحمل السمات الرمزية لتراث الدار وتقدمها في شكل جديد. (أنسامد).



