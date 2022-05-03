جاليريا "كاردينالي كولونا" تفتح أبوابها لعروض الأزياء

(أنسامد) - مايو 3 - روما - تفتح جاليريا "كاردينالي كولونا" في روما أبوابها لأول مرة لعروض الازياء بدءاً من العرض العام لمجموعة ربيع وصيف فيتوريو كامياني والمستوحاة من رحلات ارنست هيمنجواي.



تبلغ مساحة هذا المنزل المرموق حوالي 500 متر مربع يفرض نفسه بهندسته المعمارية غير العادية ، وهو يتسع لاستضافة حفلات استقبال كبيرة، تصل إلى 400 ضيف، موزعة على ثلاث غرف كبيرة تطل على بهو القصر.



ويقيم فيتوريو كامياني مصمم الأزياء الراقية في منطقة ماركي في قصر كابيتولين التاريخي والذي يضم جاليريا كاردينالي التي تعود للقرن الثامن عشر والتي تفتح أبوابها للمرة الأولي لعروض الأزياء تحت إدارته الجديدة.



مع مجموعته الجديدة، يشرع المصمم في رحلة خيالية مع صور ورحلات مأخوذة من أدبيات الأسطورة العالمية للأدب المعاصر هيمنجواي وكذلك خزانة الملابس التي أظهرها الكاتب الشهير في الصور القديمة.



(أنسامد).



