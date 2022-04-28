كارلو بينياتيللي في "أسبوع الزفاف" في برشلونة

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - يعود المصمم الإيطالي كارلو بينياتيللي إلى منصة عروض الأزياء في أسبوع فساتين الزفاف 2022 في برشلونة.



وهو العلامة الإيطالية الوحيدة التي تشارك في هذا الحدث والتي استضافها عرض أثواب الزفاف الذي نظمه معرض برشلونة بدعم من إدارة الأعمال والعمل في كاتالونيا.



ويقول فرانشيسكو بينياتيللي المدير الإبداعي للدار" لقد انتظرنا طويلاً، وإننا سعداء بعودتنا إلى برشلونة".



ويؤكد " الابتكارات الرئيسية " لكارلو بينياتيللي 2023" تكمن في الخامات المستخدمة واختيار الأقمشة والتي تلبي طلبات عملائنا بشكل متزايد من خلال استخدام الأقمشة المستدامة المعتمدة والألياف الطبيعية مثل الصوف والقطن وقبل كل شيء إدخال الكتان وخيوط أخرى مثل الموهير والحرير لإضفاء التألق. (أنسامد).



