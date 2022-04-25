إيطاليا : ويلز بونر ضيفة عرض أزياء بيتي إيماجين

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - ستكون مصممة الأزياء البريطانية جريس ويلز بونر، ضيفة عرض أزياء العلامة التجارية الايطالية "بيتي إيماجين" Pitti Immagine للرجال الذي سيعقد في مدينة فلورنسا في الفترة من 14 إلى 17 يونيو.



ستقدم مصممة الأزياء البريطانية مجموعة ربيع وصيف 2023 في مكان لم يتم الكشف عن تقاصيله حتى الآن.



وقالت ويلز بونر التي أطلقت العلامة التجارية Wales Bonner بعد تخرجها في كلية سنترال سانت مارتينز في عام 2014 : "هذه فرصة خاصة بالنسبة لي، للتعبير عن رؤية ويلز بونر للرفاهية، مع مؤسسة مثل بيتي أومو".



حصلت جريس ويلز بونر على العديد من الجوائز، من بينها أفضل مصمم ناشئ للأزياء الرجالية في جوائز الموضة البريطانية (2015)، وجائزة أفضل مصمم شاب من مجموعة "أل في أم أش" Lvmh. (أنسامد).



