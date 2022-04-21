الموضة المستدامة..ليست فقط في يوم الأرض

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - قررت منصة لامبو للتجارة عبر الإنترنت للمناسبات الخاصة الفاخرة الترويج للاسبوع "الأخضر" أي صديق البيئة في يوم الأرض الموافق 22 أبريل تحت شعار"موضة لها مستقبل" وهو مخصص للتسوق المسؤول لدعم Treedom، وهو موقع متخصص في تبني الأشجار عن بعد.



وسيتم اعتباراً من 18 إلى 24 أبريل إهداء كل عميل يشتري عبر المنصة شجرة من أشجار عيد الميلاد وسيتابع نموها عن بعد.



ومنذ 2018 قرر بيت بوميلاتو وهو اول علامة تجارية فاخرة للمجوهرات انتاج الذهب " المسئول" والذي يستخرج دون استخدام الزئبق أو السيانيد مع دفع الأجور العادلة للعمال.



اما بيت مارتينو ميدالي الإيطالي للأزياء، فقد قرر استخدام مواد إنتاج ايطالية بالكامل صديقة للبيئة مثل الجاكار إنتاج مدينة كوم للنعول التي يصنعها بالاضافة إلى موديلات الحقائب اليدوية ذات الطابع الأفريقي الحرفي وهي مصنوعة من القماش الخام القادم من بوركينا فاسو والمصنوع بأيدي صناع مهرة. (أنسامد).



