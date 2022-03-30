رابطة الصناعيين:الموضة تقود إنتعاش الصناعة في إيطاليا (2)

(أنسامد) - مارس 30 - روما - كشف ماروتسي بيجاتسي رئيس رابطة الصناعيين في مقاطعة فلورنسا Confindustria Firenze أن صناعة الأزياء مرشحة لتكون أحد المحركات الرئيسية للإنتعاش الإيطالي، ويتضح ذلك من خلال الديناميكية والحيوية والقدرة على تشكيل الابتكار وتوقع التغيرات.



وجاء ذلك خلال منتدي نظمته رابطة الصناعيين بالتعاون مع البلدية ومركز فلورنسا، حيث.ناقش على مدار يومين مستقبل الموضة في 2022، والذي يعد أول حدث إيطالي مخصص للموضة وتفاعلاتها.



وتابع ماروتسي بيجاتسي"الآن، يتعلق الأمر بتحويل المقترحات والأفكار العديدة التي ظهرت (خلال المنتدي) إلى إجراءات سياسة صناعية مخصصة لقطاع يحمل علم صنع في إيطاليا في جميع أنحاء العالم". (أنسامد).



