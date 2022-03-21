بلومارين تطلق خط جديد لإنتاج المجوهرات (2)

(أنسامد) - مارس 21 - روما - دخلت دار بلومارين الإيطالية (Blumarine) للأزياء عالم إنتاج المجوهرات بمجموعتها بلومارين "فاين جويليري".



وتعطي هذه المجموعة الجديدة ترخيصاً متطوراً لمجموعة بلومارين في تقديم المجوهرات، من شركة ماركو ماركي ورجل الأعمال في عالم صناعة الذهب وصناعة الساعات، برونو نارديلي ، الذي قدم العلامات التجارية القابضة في قطاع الأزياء والمجوهرات.



وقد تم صنع المجموعة الكاملة في إيطاليا وهي مستوحاة من خفة وجمال الفراشات .



ويقول ماركو ماركي،" لأول مرة في تاريخها تدخل بلومارين عالم المجوهرات من خلال هذا المشروع الذي سيصل إلى الأسواق الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط حيث تحتل العلامة التجارية مكانة كبيرة ".



وقد صنعت الخواتم و الأقراط والقلادات من الذهب عيار 18 مع الألماظ الطبيعي الأسود والأبيض والياقوت الوردي والزمرد.



وسيتم عرض المجموعة من 17 ألي 21 مارس في فيسينزاورو.



ومن جهته يقول نارديللي "هذه المجموعة تعكس قيمة علامة تجارية شهيرة مثل بلومارين تحت شعار صنع في إيطاليا، حيث سيتم طرحها في الأسواق الدولية بداية من سبتمبر 2022 وفي إيطاليا إعتباراً من 2023.



بلومارين هي دار أزياء إيطالية أسستها آنا موليناري وزوجها الراحل جيان باولو ترابيني في عام 1977. (أنسامد).



