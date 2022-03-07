عارضة أوكرانية تقدم أزياء سيليستينو

(أنسامد) - مارس 7 - روما - إفتتحت عارضة الازياء الاوكرانية، إينا - البالغة من العمر 20 عاماً - عرض بيت سيليستينو الإيطالي للأزياء الفاخرة لخريف و شتاء 2022-2023 على المسرح الهندي في روما تحت شعار "وشاح إيزيس".



قالت العارضة " قلبي يتألم على بلدي"، مضيفة " أنا أسفة، عائلتي في أوكرانيا وأعيش في إيطاليا وأريد أن أستمر في عملي ".



وتابعت العارضة الأوكرانية، " لقد شاركت في العرض حتي أنشغل عما يفعلونه في وطني".



وتلعب العارضة الاوكرانية دور إيزيس الإلهة المصرية التي شقت طريقها بسحرها الغامض إلي روما في عصر ما قبل الأسرات.



وقد إفتتحت أينا العرض مرتدية ثوباً طويلاً لونه عاجي وعلى كتفها شالاً ثميناً تزينه أهداباً طويلة.



وكان علي المنصة 26 عارضة ترتدين 26 موديلاً ذات ألوان البحر الأبيض المتوسط الرقيقة وأثواباً طويلة ذات أكمام واسعة مخصبة بالتطريز والتفاصيل المستوحاة من الشرق. (أنسامد).



