أسبوع الموضة في ميلانو يحقق نجاحا كبيرا يفوق التوقعات

(أنسامد) - مارس 1 - روما - كشف منظمو أسبوع الموضة في ميلانو في إيطاليا إن حدث هذا العام حقق نجاحا كبيرا ، حيث جذب عارضات الأزياء والضيوف والمشترين من جميع أنحاء العالم.



يعتقد رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية ، كارلو كاباسا ، أن الحدث الذي استمر ستة أيام وقدم 170 عرضا فاق كل التوقعات.



وتابع « نشعر بهذه الطاقة المذهلة في جميع أنحاء المدينة ، والناس سعداء للغاية بالعودة إلى العرض الحي » .



يعد المصمم Brunello Cucinelli من بين العلامات التجارية المثالية المصنوعة في إيطاليا والتي حققت عائدا ماديا بعد توقف دام عامين.



وقد أقيم اسبوع الموضة في ميلانو لأزياء خريف و شتاء 2022-2023 في الفترة من 22 الي 28 فبراير .



وأسبوع الموضة في ميلانو هو معرض تجاري للملابس تنظمه الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية ويعقد مرتين كل سنة في ميلانو بإيطاليا حيث يقام حدث الخريف / الشتاء في شهري فبراير ومارس من كل عام، بينما يقام حدث الصيف/الربيع في سبتمبر وأكتوبر من كل عام.



(أنسامد).



