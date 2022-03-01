أسبوع الموضة في ميلانو يحقق نجاحا كبيرا يفوق التوقعات

(أنسامد) - مارس 1 - روما - كشف منظمو أسبوع الموضة في ميلانو
في إيطاليا إن حدث هذا العام حقق نجاحا كبيرا ، حيث جذب عارضات
الأزياء والضيوف والمشترين من جميع أنحاء العالم.
يعتقد رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية ، كارلو كاباسا ، أن
الحدث الذي استمر ستة أيام وقدم 170 عرضا فاق كل التوقعات.
وتابع « نشعر بهذه الطاقة المذهلة في جميع أنحاء المدينة ، والناس
سعداء للغاية بالعودة إلى العرض الحي » .
يعد المصمم Brunello Cucinelli من بين العلامات التجارية المثالية
المصنوعة في إيطاليا والتي حققت عائدا ماديا بعد توقف دام عامين.
وقد أقيم اسبوع الموضة في ميلانو لأزياء خريف و شتاء 2022-2023 في
الفترة من 22 الي 28 فبراير .
وأسبوع الموضة في ميلانو هو معرض تجاري للملابس تنظمه الغرفة
الوطنية للأزياء الإيطالية ويعقد مرتين كل سنة في ميلانو بإيطاليا
حيث يقام حدث الخريف / الشتاء في شهري فبراير ومارس من كل عام،
بينما يقام حدث الصيف/الربيع في سبتمبر وأكتوبر من كل عام.