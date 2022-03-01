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موضة - عروض أزياء
أسبوع الموضة في ميلانو يحقق نجاحا كبيرا يفوق التوقعات
    (أنسامد) - مارس 1 - روما - كشف منظمو أسبوع الموضة في ميلانو في إيطاليا إن حدث هذا العام حقق نجاحا كبيرا ، حيث جذب عارضات الأزياء والضيوف والمشترين من جميع أنحاء العالم.

    يعتقد رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية ، كارلو كاباسا ، أن الحدث الذي استمر ستة أيام وقدم 170 عرضا فاق كل التوقعات.

    وتابع « نشعر بهذه الطاقة المذهلة في جميع أنحاء المدينة ، والناس سعداء للغاية بالعودة إلى العرض الحي » .

    يعد المصمم Brunello Cucinelli من بين العلامات التجارية المثالية المصنوعة في إيطاليا والتي حققت عائدا ماديا بعد توقف دام عامين.

    وقد أقيم اسبوع الموضة في ميلانو لأزياء خريف و شتاء 2022-2023 في الفترة من 22 الي 28 فبراير .

    وأسبوع الموضة في ميلانو هو معرض تجاري للملابس تنظمه الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية ويعقد مرتين كل سنة في ميلانو بإيطاليا حيث يقام حدث الخريف / الشتاء في شهري فبراير ومارس من كل عام، بينما يقام حدث الصيف/الربيع في سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

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