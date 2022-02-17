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موضة - عروض أزياء
بياجيوتي تعرض مجموعتها بالفيديو في متحف مونتيمارتيني في روما
    (أنسامد) - فبراير 17 - روما - قررت لافيانا بياجيوتي سينا، رئيسة مجموعة بياجيوتي ان تقدم مجموعتها الجديدة لشتاء 22/23 بدون حضور جمهور ومن خلال عرض فيديو تم تسجيله يوم عيد الحب ( الفالانتين ) يظهر التماثيل الاثرية في متحف سينترالي مونتيمارتيني في روما و الذي اقيم علي انقاض اول مفاعل كهربائي اقيم في العاصمة الايطالية.

    سيتم عرض الفيديو عبر الإنترنت على منصة الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية، خلال عروض الأزياء النسائية في ميلانو.

    يعتبر متحف سنترالي مونتيمارتيني أحد متاحف الكابيتولين. وكان في السابق عبارة عن محطة لتوليد الكهرباء مليئة بالآلات، ومن ثم تم تحويله إلى متحف دون التخلص من الآلات الموجودة داخله، وبهذا أصبح المتحف يجمع بين وجهين مختلفين، بين الماضي بتماثيله وآلهته والحاضر بآلاته وتقدمه.

    ولعل هذا الدمج بين الحاضر والماضي، وبين الجديد والقديم، هو ما ساهم في شهرة وتميز هذا المتحف دون غيره. (أنسامد).

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