ختام اسبوع التاروما: ازياء مستوحاة من الف ليلة و ليلة

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - يقام اليوم، الاثنين، آخر عروض ازياء اسبوع التاروما لخريف وشتاء 2022-2023 تحت عنوان "حديقة" للعلامة التجارية العائلية".



ويعتبر هذا العرض بمثابة رحلة خيالية ملونة بالوان حديقة عربية كتلك التي تتحدث عنها اساطير الف ليلة و ليلة بأشكالها الهندسية المتعرجة المطبوعة علي الأقمشة ، انحسرت في الظلال الزاهية للأزهار الاستوائية التي تنعكس بظلال خيالية ترجع الي سبعينيات القرن الماضي.



تجمع مجموعة "حديقة" ما بين الموضة والسحر للرجال والنساء لإظهار أصل العلامة التجارية للخياطة في نابولي ..وتقدم مجموعة البدل و البنطلون الرجالي له و لها ايضا مع اللعب علي التباين بين نوعية الاقمشة والالوان بالاضافة الي استخدام القمصان الغريبة كما يظهر ايضا الجيليه التريكو في العرض علي المنصة.



التاروما هي وكالة تصميم الازياء الايطالية و مقرها روما و تعمل علي عرض أزياء المواهب الناشئة والمصممين المستقلين تحت شعار "صنع في ايطاليا" . (أنسامد).



