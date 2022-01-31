Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - عروض أزياء
عرض أزياء لجيسيكا مينه آنه علي سفينة صديقة للبيئة في توسكانا
    (أنسامد) - يناير 31 - روما - يقام في 28 فبراير القادم عرض ازياء جماعي بعنوان " جي سبرينج شو 2022"علي متن سفينة تعمل بالغاز الطبيعي في عرض البحر بمدينة بورتوفينو بهدف الترويج للافكار صديقة البيئة و الهادفة للحد من الانبعاثات الحرارية .

    سيتم الاعلان عن الاسماء المشاركة بالعرض بداية فبراير حيث سيعرضون نماذج مختلطة من الهوت كوتير والاكسسوارات المبتكرة من كافة انحاء العالم .

    تشارك بالعرض السوبر موديل و كبيرة المدافعين عن الطاقة المتجددة والمستدامة، جيسيكا مينه آنه والتي قدمت اخر عروضها في مطار جون أوف كينيدي في نيويورك وقبلها في برج ايفل وتاور بريدج في لندن وعلي متن عبارات دولية في دبي و نيويورك و سيدني وهونج كونج.

    فورتوفينو هي قرية صيد تقع على ساحل الريفيرا الإيطالي ، جنوب شرق مدينة جنوة... تقع بها المنازل ذات الألوان الباستيل والبوتيكات الراقية ومطاعم المأكولات البحرية على . (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما : كازينو ديل أورورا، المزاد العلني للقصر الذي يضم الجدارية الوحيدة لكارافاجيو، ..لم يحضر احد

    ألبوم الصور