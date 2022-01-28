عروض أزياء فيندي المستوحاة من روما في باريس

(أنسامد) - يناير 28 - روما - تتسم مدينة روما بسماتها الخالدة والروحانية والسماوية، التي لا تتوقف أبدًا عن إلهام المدير الإبداعي لخطوط دار أزياء فيندي النسائية، كيم جونز، الذي استوحى أفكاره مرة أخرى من العاصمة التاريخية لمجموعته الجديدة من الأزياء الراقية التي عرضها في باريس.



عبر المراحل الزمنية لروما، من ماضيها القديم إلى مستقبلها الخيالي، يقدم كيم جونز مجموعة فيندي لربيع 2022 التي تعتمد على الخيال والواقع لتهبط في حاضر من عالم آخر.



في العرض، تبدو عارضات الأزياء كملائكة هبطت من السماء، بل من أوليمبوس، او جيش من الإمبراطورات مع نقاء إلهي مشبع بقوة سماوية.



تضمنت المجموعة ملابس حديثة للغاية، من الفساتين ذات الكتف الواحد وأغطية رأس مزينة بتطريز بارز.



كما تضم المجموعة أقمشة مضيئة ملفوفة على أجسام متلألئة، مع ضوء يزين الحواف أو الفساتين بأكملها، مما يجعلها تبدو وكأنها مجوهرات.



الشخصيات النسائية من عالم آخر، مشحونة بطاقة وحماس كبير.



بالاعتماد على التقنيات القديمة جنبًا إلى جنب مع الحرف اليدوية الحديثة، تعكس المجموعة ماديًا هذا الشعور، وتجسد الانسجام بين الماضي والحاضر. (أنسامد).



