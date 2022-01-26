مجموعة ازياءجديدة صديقة للبيئة لفريدا كيزا

(أنسامد) - يناير 26 - روما - وكالة التصميم الايطالية التاروما اعلنت عن ظهور مجموعة ازياء جديدة لصديقة البيئة فريدا كيزا وهي مجموعة مزودة بالأزرار والعلامات المعاد تدويرها بالاضافة ايضا الي هديتها المتمثلة في اضافة البذور.



استخدمت ايضا أزرار من الجلد المعاد تدويره على المعاطف والسترات والملصقات التي تصف المواد وعملية الإنتاج في مظروف يُعاد تدويره أيضًا من نفايات إنتاج الملابس نفسها ، والتي تحتوي على بذور مختلفة يجب زراعتها.



إنها مجموعة مستدامة وواعية بيئيًا "بين الموضة والفن" لفريدا كيزا والتي ستعرض خلال اسبوع الموضة لوكالة التصميم الايطالية التاروما المقرر في فبراير في شينيشيتا .



بالنسبة للبذور المستخدمة تقول فريدا "نود أن نمنحها الحياة" ، تقول المصممة فابيولا مانيراكيزا من بوروندي ، والتي تعيش في فابريانو (أنكونا) منذ أكثر من 20 عامًا.



بعد فلورنسا وميلانو ، جاء دور الاستوديوهات لمجموعات خريف وشتاء 2022-2023. خلال أسبوع الموضة في ميلانو ، حظيت فساتين فريدا كيزا المصنوعة من الأقمشة عالية الجودة (المخمل والكشمير والبروكار) بتقنيات جديدة بإعجاب مديرة فرغ أمريكا آنا وينتور وعارضتا الأزياء نعومي كامبل وبيانكا اللتان حضرتا الحدث. (أنسامد).



