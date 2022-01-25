عرض أزياءإكرام عبدي في قصر كولونا

(أنسامد) - يناير 25 - روما - تحت عنوان "الألوان مثل الطاقة والنظرة الإيجابية نحو المستقبل" ظهرت مجموعة الأزياء الراقية الجديدة لأنطونيو جريمالدي ، الذي قدم مقترحاته لمجموعة أزياء الربيع / الصيف الجديدة في روما مع عرض أزياء في معرض كاردينال في قصر كولونا.



أرادت المصممة إكرام عبدي عمر ، عارضة أزياء في العقيدة الإسلامية ، والتي اشتهرت بفرض نفسها في عالم الموضة لتصميمها. ارتداء الحجاب ، الحجاب الإسلامي التقليدي ، حتى على المنصة...أن تشيد بجميع النساء وخاصة صديقاتها من الشرق الأوسط ، مع الأخذ في الاعتبار المشاركة على منصة العرض .



يمكن قراءة طاقة اللون التي تتخلل المجموعة الجديدة مباشرة من الإصدار الأول مع إكرام عبدي عمر ، بفستان ضخم بلون الزاهي والحجاب المطابق. لكن أنطونيو جريمالدي لا يتخلى عن الظلال الأكثر هدوءًا ، التي يحب إبرازها بتطريزاته الثمينة وعمليات الخياطة الأكثر تعقيدًا. إذا كان هناك أي شيء ، فإنه يترك أيضًا مجالًا للألوان النابضة بالحياة والقوية والجريئة ، مثل الأرجواني والفوشي والأصفر الكهربائي والبرتقالي ، جنبًا إلى جنب مع الأبيض والأسود والوردي البودرة التي لا مفر منها.



تخبرنا الألوان عن عالم بهيج ومضطرب يستمد الإلهام من عمل المصور الأمريكي العظيم إيرفينغ بن. فنان من جميع النواحي ، مهتم بالجوانب المتعددة للشكل واللون.



وقد ظهرت عبدي في نهاية العرض بفستان وحجاب ابيض. (أنسامد).



