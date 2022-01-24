الأخضر لأزياء الموسم الجديد من ايترو الي فالانتينو

(أنسامد) - يناير 24 - روما - اصبح اللون الأخضر علي راس قائمة الوان لأزياء الموسم الجديد لموضة ربيع / صيف 2022...اللون الاخضر بكل تنويعاته :خضراء مثل البحر ، مثل المروج المزهرة ، مثل الغابات الفخمة في طفولتنا ، مثل الزمرد الثمين.



في دار ايترو، كان اللون الأخضر هو النجم المشارك لسلسلة من الفساتين من المجموعة الجديدة ، المستوحاة من السبعينيات والتسعينيات ، والتي يتم التعبير عنها في دوامة من الطاقة تنعكس في الاختيار المتنوع للمطبوعات.



تتناوب ظلال فيتامين البرتقالي والوردي والأصفر مع الأخضر الزمردي مع الأبيض أو الأسود. في أنطونيو ماراس ، في غاباته في وسط سردينيا ، التي احترقتها الحرائق ، تتجول حورية حولها مرتدية ملابس طويلة ومركبة ، حيث يمثل اللون الأخضر ظلًا للنباتات المحترقة الآن ، أو هو ذكرى حية للموطن الفخم المفقود بين اللهب ، اللون الذي ينتشر ويبرز على الملابس البيضاء مثل البقعة.



ما زلنا في منتصف السبعينيات ، مع خطوط أرشيفية متعددة الألوان ، حيث يسود اللون الأخضر الزمردي والطيات ، لزي ميلا شون الذي يتضمن قفطانًا بأكمام الخفاش ، جنبًا إلى جنب مع سراويل واسعة جدًا.



لكن اللون الأخضر سينتقم أيضًا في مواسم البرد القادمة. حتى في البيرتا فيررتي قبل خريف عام 2022 ، تمزج اللوحة بين الأسود والأبيض مع درجات اللون الأخضر والبني والوردي العتيق ولمحات من البنفسجي والأخضر النفطي والأحمر. في بلايز إميليو بوتشي ، تونيكات غير متناظرة ، وفساتين صغيرة ، وتنانير قصيرة ، وشورتات ، وبلوزات من باندو ، وفساتين أمريكية ، وأطقم بيجاما ، وسترات مع بنطلون ، يتم تمييزها بألوان صلبة من الأبيض ، وإبرة الراعي ، والأخضر ، والبرتقالي ، والفيروزي ، والشوكولاتة التي تعود ، مختلطة معًا .



في مطبوعات نيروبي وتارتوكا وأفريكانا وسيبريا. في مقترحات ايرمانو سكيرفينو الصيفية ، يُنشئ اللون الأخضر في ظلال الفستق أو الشربات كتلًا كاملة تغطي أيضًا الأحذية والحقائب ، أو يتم دمجها مع اللون الوردي أو الأرجواني ، (أنسامد).



