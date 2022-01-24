الأخضر لأزياء الموسم الجديد من ايترو الي فالانتينو

(أنسامد) - يناير 24 - روما - اصبح اللون الأخضر علي راس قائمة
الوان لأزياء الموسم الجديد لموضة ربيع / صيف 2022...اللون الاخضر
بكل تنويعاته :خضراء مثل البحر ، مثل المروج المزهرة ، مثل الغابات
الفخمة في طفولتنا ، مثل الزمرد الثمين.
في دار ايترو، كان اللون الأخضر هو النجم المشارك لسلسلة من
الفساتين من المجموعة الجديدة ، المستوحاة من السبعينيات
والتسعينيات ، والتي يتم التعبير عنها في دوامة من الطاقة تنعكس في
الاختيار المتنوع للمطبوعات.
تتناوب ظلال فيتامين البرتقالي والوردي والأصفر مع الأخضر الزمردي
مع الأبيض أو الأسود. في أنطونيو ماراس ، في غاباته في وسط سردينيا
، التي احترقتها الحرائق ، تتجول حورية حولها مرتدية ملابس طويلة
ومركبة ، حيث يمثل اللون الأخضر ظلًا للنباتات المحترقة الآن ، أو
هو ذكرى حية للموطن الفخم المفقود بين اللهب ، اللون الذي ينتشر
ويبرز على الملابس البيضاء مثل البقعة.
ما زلنا في منتصف السبعينيات ، مع خطوط أرشيفية متعددة الألوان ،
حيث يسود اللون الأخضر الزمردي والطيات ، لزي ميلا شون الذي يتضمن
قفطانًا بأكمام الخفاش ، جنبًا إلى جنب مع سراويل واسعة جدًا.
لكن اللون الأخضر سينتقم أيضًا في مواسم البرد القادمة. حتى في
البيرتا فيررتي قبل خريف عام 2022 ، تمزج اللوحة بين الأسود
والأبيض مع درجات اللون الأخضر والبني والوردي العتيق ولمحات من
البنفسجي والأخضر النفطي والأحمر. في بلايز إميليو بوتشي ، تونيكات
غير متناظرة ، وفساتين صغيرة ، وتنانير قصيرة ، وشورتات ، وبلوزات
من باندو ، وفساتين أمريكية ، وأطقم بيجاما ، وسترات مع بنطلون ،
يتم تمييزها بألوان صلبة من الأبيض ، وإبرة الراعي ، والأخضر ،
والبرتقالي ، والفيروزي ، والشوكولاتة التي تعود ، مختلطة معًا .
في مطبوعات نيروبي وتارتوكا وأفريكانا وسيبريا. في مقترحات
ايرمانو سكيرفينو الصيفية ، يُنشئ اللون الأخضر في ظلال الفستق أو
الشربات كتلًا كاملة تغطي أيضًا الأحذية والحقائب ، أو يتم دمجها
مع اللون الوردي أو الأرجواني ، (أنسامد).