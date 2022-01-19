إبرا تطلق مجموعة سوداء بالكامل مع ديسكوارد

(أنسامد) - يناير 19 - روما - خط "الأسود على الأسود" الذي ابتكره دين ودان كاتن مع زلاتان إبراهيموفيتش بطل اي سي ميلان يعتمد علي تقديم ملابس لكل المناسبات وكل ساعات اليوم باللون الاسود فقط ، وهو مصمم لتجسيد شخصية وأسلوب بطل الروسونيري.



تم إطلاق مقدمة العرض لموسم خريف وشتاء 2022 ، وهي الكبسولة - التي تم تقديمها في ميلانو خلال أسبوع الموضة - وهي ثاني تعاون في مجموعة ايكون وستطرح للبيع في أغسطس.



يشمل العرض استخدام اللون الأسود بالكامل للملابس المناسبة لجميع لحظات النهار والمساء ، والملابس الرياضية ، والجينز ، والإكسسوارات.



تحدد التدخلات المتناسقة الملابس: الأحرف الأولى ZI مطرزة بخط مائل ، وكتابة دسكوارد 2 ولقب المهاجم "إبرا" على الجينز.



في المساء ، مزيج من الكلاسيكية والمعاصرة: يتكون البدلة الرسمية السوداء من سترة وقميص سهرة أسود وسراويل مطوية وربطة عنق رفيعة وحذاء من الجلد... أكثر الإطلالات الخاصة مغطاة بأحجار كريستالية سوداء: الجينز الذي يتحد مع كنزة بغطاء للرأس وشورت بقصة مريحة.



(أنسامد).



