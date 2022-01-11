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موضة - عروض أزياء
بيتي أومو.. أزياء الرجال صديقة للبيئة
    (أنسامد) - يناير 11 - روما - يعمل عرض الازياء الشهير بيتي أومو 101 علي تقديم الازياء المستقبلية للرجال التي ستكون صديقة للبيئة .

    يعمل العارضون علي خلق اختراق بيئي مع مخزون الأقمشة والألياف النباتية والأصباغ الطبيعية وهناك الخيوط التي تأتي من البحر والنايلون الذي تم تجديده من مخلفات الإنتاج ، وعينات الأقمشة القديمة التي تصبح خليطًا للسترات والقمصان والأصباغ المشتقة من الأرض والنباتات.

    تشهد الأزياء الرجالية نقطة تحول خضراء حقيقية ، ليس فقط بسبب زيادة الطلب من المستهلكين ، ولكن أيضًا بسبب حاجة الشركات إلى أن تصبح أكثر استدامة ، واكتشاف مواد وعمليات إنتاج جديدة.

    بالنسبة لمجموعات خريف وشتاء 2022-23 ، المعروضة في بيتي اومو 101 في الفترة من (11-13 يناير في قلعة ياسو في فلورنسا ، لم تعد الاستدامة مجرد ادعاء لجذب المستهلكين ، بل مهمة حقيقية. يوجد 540 علامة تجارية - 151 من الخارج - مع 37 مشاركة على منصة كونيكت عبر الإنترنت... ونظرًا للطلب القوي ، يوجد في القلعة أيضًا منطقة خاصة مخصصة للاستدامة.

    من بين العلامات التجارية الشهيرة في هذا القطاع ، Ecoalf ، التي ظهرت في عام 2009 من فكرة جافيير جوفينيشي .

    تم إنشاء غطاء وسترة بالكامل مما تسميه الشركة `` خيوط البحر '' ، وهي مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية التي تم استردادها من قاع البحر ..كما يتطلع بول اند شارك أيضًا إلى عرض القميص الهجين الجديد المصنوع من خيوط Tyhpoon Save the Sea (أنسامد).

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