بيتي أومو.. أزياء الرجال صديقة للبيئة

(أنسامد) - يناير 11 - روما - يعمل عرض الازياء الشهير بيتي
أومو 101 علي تقديم الازياء المستقبلية للرجال التي ستكون صديقة
للبيئة .
يعمل العارضون علي خلق اختراق بيئي مع مخزون الأقمشة والألياف
النباتية والأصباغ الطبيعية وهناك الخيوط التي تأتي من البحر
والنايلون الذي تم تجديده من مخلفات الإنتاج ، وعينات الأقمشة
القديمة التي تصبح خليطًا للسترات والقمصان والأصباغ المشتقة من
الأرض والنباتات.
تشهد الأزياء الرجالية نقطة تحول خضراء حقيقية ، ليس فقط بسبب
زيادة الطلب من المستهلكين ، ولكن أيضًا بسبب حاجة الشركات إلى أن
تصبح أكثر استدامة ، واكتشاف مواد وعمليات إنتاج جديدة.
بالنسبة لمجموعات خريف وشتاء 2022-23 ، المعروضة في بيتي اومو 101
في الفترة من (11-13 يناير في قلعة ياسو في فلورنسا ، لم تعد
الاستدامة مجرد ادعاء لجذب المستهلكين ، بل مهمة حقيقية. يوجد 540
علامة تجارية - 151 من الخارج - مع 37 مشاركة على منصة كونيكت عبر
الإنترنت... ونظرًا للطلب القوي ، يوجد في القلعة أيضًا منطقة خاصة
مخصصة للاستدامة.
من بين العلامات التجارية الشهيرة في هذا القطاع ، Ecoalf ، التي
ظهرت في عام 2009 من فكرة جافيير جوفينيشي .
تم إنشاء غطاء وسترة بالكامل مما تسميه الشركة `` خيوط البحر ''
، وهي مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية التي تم استردادها من قاع
البحر ..كما يتطلع بول اند شارك أيضًا إلى عرض القميص الهجين
الجديد المصنوع من خيوط Tyhpoon Save the Sea (أنسامد).