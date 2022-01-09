برونيللو كوتشينيللي لن تشارك في معرض بيتي أومو القادم

(أنسامد) - يناير 9 - روما - نتيجة للزيادة في حالات الإصابة بكورونا ولأسباب احترازية، قررت دار الأزياء الإيطالية برونيللو كوتشينيللي Brunello Cucinelli عدم المشاركة في معرض «بيتي أومو» القادم الخاص بأزياء الرجال.



لقد دفع الاتجاه الحالي للعدوى دار الأزياء إلى اتخاذ قرار صعب ولكنه لا غنى عنه، بعدم المشاركة في معرض «بيتي أومو» القادم الذي سيعقد في فلورنسا في الفترة من 11 إلى 13 يناير، وفقا لبيان صادر عن برونيللو كوتشينيللي.



في الوقت نفسه، وكما هو مقرر، ستبدأ حملة المبيعات لمجموعة خريف وشتاء 2022-2023 للرجال، مع تدشين مركز طبي مع إمكانية إجراء مسحات للزبائن والمتعاونين في قاعات العرض في ميلانو ونيويورك وشنغهاي.



وأضاف البيان : نؤمن أن القرار ثمرة وعي صحي باللحظة الحالية التي تعيشها إيطاليا والعالم بأسره. ونعتقد أيضًا أنه خيار تم اتخاذه احساسا بالمسؤولية تجاه ذلك المسار الذي تم اتخاذه في الأشهر الأخيرة ونأمل جميعًا أن يقودنا في أقرب وقت ممكن إلى العودة للحياة الطبيعية. (أنسامد).



