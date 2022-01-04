ايطاليا : الموضة تهيمن على المنتجات التي ستحقق نجاحا

(أنسامد) - يناير 4 - روما - تبدأ التخفيضات الشتوية في 5 يناير في جميع انحاء إيطاليا . وفقا للبيانات التي كشف عنها استطلاع مبيعات الشتاء لعام 2022 الذي أجراه خبير الائتمان كروك ، فإن الموضة دائما هي التي تهيمن على فئات المنتجات التي ستحقق نجاحا أكبر : مع الملابس (70.3٪) والأحذية والإكسسوارات (48٪).



ومع ذلك ، مقابل جميع التوقعات بشأن سلوكيات التسوق المحتملة ، مع الأخذ في الاعتبار الوضع العام ، من المدهش أن تشير البيانات إلى أن 63٪ من المستطلعين ، في مبيعات عام 2022 سوف يقومون بعمليات شراء أقل بهدف الجودة ، و 44٪ ليس لديهم نية لملء عناصر عديمة الفائدة تدعم مبدأ "الأقل هو الأكثر" و 19٪ فقط يعترفون بأنهم لا يستطيعون مقاومة إغراء الشراء. (أنسامد).



