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موضة - عروض أزياء
ملابس الاعياد مستوحاة من ملابس مغني روك السبعينات
    (أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - ؤكد دار ازياء توينست الايطالية انه حتى لو استمر الوباء في إجبارنا على التضحية بحياتنا الاجتماعية ، فإن عطلة عيد الميلاد تأتي حتمًا ومعها الحاجة إلى ملابس أنيقة للاحتفال بمرح بتاريخ 31 ديسمبر مع الأصدقاء أو العائلة.

    المقترحات كثيرة وترضي جميع الأذواق ، من الملابس البراقة ، المتلألئة بالترتر إلى الألوان الزاهية ، إلى العناصر الأكثر رصانة ولكن الصخرية ، والتي يمكن أيضًا إعادة استخدامها في المناسبات المستقبلية حيث يلزم ارتداء ملابس أنيقة لا تتخلى عن الشخصية.

    ولكن إذا قررنا أننا نريد أن ندهش العالم ، فإليك الفستان الشبكي المعدني الأرجواني من فيرساتشي وهو عبارة عن قطعة علوية تظهر البطن والتنورة مع شق يكشف الارجل .

    وهناك ايضا موديل "باندانا" النابض بالحياة باللونين الأحمر والأسود على خلفية بيضاء. لكنها بعد ذلك تعرض أيضًا فستانًا قصيرًا من السبعينيات من مزيج الصوف ، مع تفاصيل نهائية ، وقاع جورجيت مع كشكشة من الكريب دي شين ، وأهداب لامعة ، وياقة على شكل V ، وأكمام طويلة وخط مستقيم لعنصر أساسي لارتدائه أثناء النهار.

    تقوم توينست بدمج الفستان مع أحذية عالية( بوت) من جلد الغزال.

    لن تمر الدار مرور الكرام باختيار الفستان القصير بدون أكمام ، من قماش مطرز يدويًا بالكامل مع ترتر بأحجام وظلال مختلفة. خط مستقيم ، مقاطع جانبية منتهية بكرانيش كريب دو تشين ، أطراف ترتر مثبتة يدويًا على الحافة ، مبطنة. ارتديه بمفرده أو فوق الياقة المدورة لإطلالة عصرية.

    تقترح الدار أيضًا الفستان القصير من مجموعة اكتيتيود ، من كريب جورجيت بطبعات زهرية منتهية بالكشكشة ، تحسبًا للربيع والحرية التي نحلم بها جميعًا. الأكمام طويلة وشفافة ، يوجد تحتها بطانة من كريب دي تشين قابلة للإزالة.

    نذكرك الدار أن فستان الحفلات المثالي لعام 2021 هو فستان ميدي ، مثالي للحفلات قبل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، حيث لا يلزم الفستان الطويل. الفستان الصغير هو بالتأكيد أكثر ملاءمة للحفلات والأجواء الأكثر روعة. (أنسامد).

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