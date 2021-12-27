ملابس الاعياد مستوحاة من ملابس مغني روك السبعينات

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - ؤكد دار ازياء توينست الايطالية
انه حتى لو استمر الوباء في إجبارنا على التضحية بحياتنا
الاجتماعية ، فإن عطلة عيد الميلاد تأتي حتمًا ومعها الحاجة إلى
ملابس أنيقة للاحتفال بمرح بتاريخ 31 ديسمبر مع الأصدقاء أو
العائلة.
المقترحات كثيرة وترضي جميع الأذواق ، من الملابس البراقة ،
المتلألئة بالترتر إلى الألوان الزاهية ، إلى العناصر الأكثر رصانة
ولكن الصخرية ، والتي يمكن أيضًا إعادة استخدامها في المناسبات
المستقبلية حيث يلزم ارتداء ملابس أنيقة لا تتخلى عن الشخصية.
ولكن إذا قررنا أننا نريد أن ندهش العالم ، فإليك الفستان الشبكي
المعدني الأرجواني من فيرساتشي وهو عبارة عن قطعة علوية تظهر البطن
والتنورة مع شق يكشف الارجل .
وهناك ايضا موديل "باندانا" النابض بالحياة باللونين الأحمر
والأسود على خلفية بيضاء. لكنها بعد ذلك تعرض أيضًا فستانًا قصيرًا
من السبعينيات من مزيج الصوف ، مع تفاصيل نهائية ، وقاع جورجيت مع
كشكشة من الكريب دي شين ، وأهداب لامعة ، وياقة على شكل V ، وأكمام
طويلة وخط مستقيم لعنصر أساسي لارتدائه أثناء النهار.
تقوم توينست بدمج الفستان مع أحذية عالية( بوت) من جلد الغزال.
لن تمر الدار مرور الكرام باختيار الفستان القصير بدون أكمام ، من
قماش مطرز يدويًا بالكامل مع ترتر بأحجام وظلال مختلفة. خط مستقيم
، مقاطع جانبية منتهية بكرانيش كريب دو تشين ، أطراف ترتر مثبتة
يدويًا على الحافة ، مبطنة. ارتديه بمفرده أو فوق الياقة المدورة
لإطلالة عصرية.
تقترح الدار أيضًا الفستان القصير من مجموعة اكتيتيود ، من كريب
جورجيت بطبعات زهرية منتهية بالكشكشة ، تحسبًا للربيع والحرية
التي نحلم بها جميعًا. الأكمام طويلة وشفافة ، يوجد تحتها بطانة من
كريب دي تشين قابلة للإزالة.
نذكرك الدار أن فستان الحفلات المثالي لعام 2021 هو فستان ميدي ،
مثالي للحفلات قبل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، حيث لا يلزم
الفستان الطويل. الفستان الصغير هو بالتأكيد أكثر ملاءمة للحفلات
والأجواء الأكثر روعة. (أنسامد).