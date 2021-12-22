فرناندا جاتينوني.. خياطة المغنيات تعرض في كييف حتي31 ديسمبر

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - فرناندا جاتينوني ، خياطة
المغنيات في كييف من 14 إلى 31 ديسمبر ،في معرض تحت عنوان ملابس
هوليود على نهر التيبر تحت رعاية السفارة الايطالية و المعهد
الثقافي الايطالي في كييف ..
تستضيف قاعات العرض في ماندارين ميزون جاليري في الفترة من 14 إلى
31 ديسمبر ، معرضًا برعاية ستيفانو دومينيلا ، ويحكي عن أحد أشهر
مصممي الأزياء في دولسي فيتا وهي فرناندا جاتيوني .
المعرض ، بتكليف من السفارة الإيطالية في كييف والمعهد الثقافي
الإيطالي وتم إنشاؤه بفضل الأرشيف التاريخي لدار جاتينوني ، يصف
العلاقة بين الخياطة الرومانية وبعض أعظم المغنيات.
منذ النصف الثاني من الأربعينيات من القرن الماضي ، أصبح مشغل
فرناندا جاتينوني في روما وجهة ثابتة للطائرة الدولية التي تمر عبر
العاصمة. من بين عملائها ، بالإضافة إلى السيدات والسفيرات الأوائل
، من ايفيتا بيرون الي كلير بوث لوسي و هناك عدد من نجوم السينما
بما في ذلك انوك ايميه وانجريد برجمان ولوتشيا بوزيه وماريلين
ديتريش و بيتي ديفيز واودري هيبورن وروسيلا فولك و جينا
لولوبريجيدا وآنا ماجناني وكيم نوفاك ولانا تورنر ومونيكا فيتي.
هذا المعرض مخصص لهن ، للممثلات اللاتي اخترن فرناندا جاتينوني
كخياطتهن المفضلة. سيتم فتح خط سير الرحلة بالملابس من خزانة
الملابس الخاصة وأزياء المسرح وصولاً إلى المجموعة الصغيرة من
أردية نوار صغيرة الحجم ، القادمة من خزانة ملابس انا ماجناني
الشخصية.
أخيرًا ، سيتم تخصيص قسم خاص لأودري هيبورن والأزياء التي
ابتكرتها فرناندا جاتينوني لها لدور ناتاشا في الحرب والسلام
(1956). منذ ذلك الحين ، أصبحت أودري أيضًا ، على الرغم من عدم
مقاطعة ارتباطها بجيفنشي ، واحدة من الأعضاء المنتظمين في دار مدام
جاتينوني. إلى جانب 30 إبداعًا ، بما في ذلك أزياء المسرح وملابس
الحياة الخاصة ، سيتم عرض صور فوتوغرافية توضح العلاقة بين مصمم
ةالأزياء والعديد من نجوم السينما .العالمية. (أنسامد).