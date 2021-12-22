فرناندا جاتينوني.. خياطة المغنيات تعرض في كييف حتي31 ديسمبر

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - فرناندا جاتينوني ، خياطة المغنيات في كييف من 14 إلى 31 ديسمبر ،في معرض تحت عنوان ملابس هوليود على نهر التيبر تحت رعاية السفارة الايطالية و المعهد الثقافي الايطالي في كييف ..



تستضيف قاعات العرض في ماندارين ميزون جاليري في الفترة من 14 إلى 31 ديسمبر ، معرضًا برعاية ستيفانو دومينيلا ، ويحكي عن أحد أشهر مصممي الأزياء في دولسي فيتا وهي فرناندا جاتيوني .



المعرض ، بتكليف من السفارة الإيطالية في كييف والمعهد الثقافي الإيطالي وتم إنشاؤه بفضل الأرشيف التاريخي لدار جاتينوني ، يصف العلاقة بين الخياطة الرومانية وبعض أعظم المغنيات.



منذ النصف الثاني من الأربعينيات من القرن الماضي ، أصبح مشغل فرناندا جاتينوني في روما وجهة ثابتة للطائرة الدولية التي تمر عبر العاصمة. من بين عملائها ، بالإضافة إلى السيدات والسفيرات الأوائل ، من ايفيتا بيرون الي كلير بوث لوسي و هناك عدد من نجوم السينما بما في ذلك انوك ايميه وانجريد برجمان ولوتشيا بوزيه وماريلين ديتريش و بيتي ديفيز واودري هيبورن وروسيلا فولك و جينا لولوبريجيدا وآنا ماجناني وكيم نوفاك ولانا تورنر ومونيكا فيتي.



هذا المعرض مخصص لهن ، للممثلات اللاتي اخترن فرناندا جاتينوني كخياطتهن المفضلة. سيتم فتح خط سير الرحلة بالملابس من خزانة الملابس الخاصة وأزياء المسرح وصولاً إلى المجموعة الصغيرة من أردية نوار صغيرة الحجم ، القادمة من خزانة ملابس انا ماجناني الشخصية.



أخيرًا ، سيتم تخصيص قسم خاص لأودري هيبورن والأزياء التي ابتكرتها فرناندا جاتينوني لها لدور ناتاشا في الحرب والسلام (1956). منذ ذلك الحين ، أصبحت أودري أيضًا ، على الرغم من عدم مقاطعة ارتباطها بجيفنشي ، واحدة من الأعضاء المنتظمين في دار مدام جاتينوني. إلى جانب 30 إبداعًا ، بما في ذلك أزياء المسرح وملابس الحياة الخاصة ، سيتم عرض صور فوتوغرافية توضح العلاقة بين مصمم ةالأزياء والعديد من نجوم السينما .العالمية. (أنسامد).



