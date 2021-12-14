فالنتينو تفتح مساحاتها الاجتماعية أمام المواهب الشابة

مجلس الوزراء الايطالي يجتمع اليوم للنظرفي تمديد حالة الطوارئ
ويليامز تؤكد دعم الامم المتحدة للانتخابات الليبية
انطلاق مؤتمر "سيتريد الشرق الأوسط" لدعم تعافي القطاع البحري
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جمعية "ألترمينتي" تنظم معرض"ألتر باي" في ميلانو بحضور حرفيين
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي