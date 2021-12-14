فالنتينو تفتح مساحاتها الاجتماعية أمام المواهب الشابة

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - قرر بيت الازياء الايطالي الشهير فالنتينو فتح مساحاته الاجتماعية للمواهب الشابة اعتبارا من فبراير المقبل علي هامش عروض مجموعة السيدات في أسبوع الموضة في ميلانو.



ستعمل الدار والكاميرا Nazionale della Moda Italiana معًا لإنشاء سلسلة من المواعيد التي ستشاهد مصممًا شابًا من موسم إلى آخر ، ضيفًا على قناة IGmaisonvalentino ، اعرض مجموعتك.



قرار البدء برامبالدي ، المولود في عام 1990 ، "يرجع إلى عمله في تمثيل الإنسان من خلال مسبوكات شاملة وتمثيلية لجيل متزايد الوعي.



..وبالتالي ، فإن اختيار المدير الإبداعي ، ليس مرتبطًا فقط بالجماليات ، ولكن تمليه الاعتراف بالقيم ومحاولة رامبالدي الأصيلة والدؤوبة لكسر القوالب النمطية ". (أنسامد).



